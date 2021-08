Após fortes chuvas, Sesan diz que prepara operação de limpeza para enfrentar inverno amazônico

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belém e causaram diversos transtornos, na noite desta terça-feira (24), acenderam o alerta da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Acionada, a Sesan, informou, por meio de nota, que está se preparando para reiniciar a operação de limpeza dos canais para enfrentar o próximo inverno amazônico. Ainda conforme a secretaria, os serviços devem ter início no início do mês de outubro, pelo canal São Joaquim. "A operação corresponderá à dragagem mecânica e limpeza manual com as equipes de agentes do órgão", informou.

A Sesan destacou ainda que "realizou a limpeza dos 65 canais de Belém nos primeiros três meses deste ano, o que reduziu consideravelmente os pontos críticos de alagamentos na cidade". A secretaria acrescentou ainda que "os locais observados durante essa chuva são pontos históricos que não receberam obras nos últimos 16 anos e para os quais a prefeitura está fazendo projetos de saneamento para iniciar essas obras estruturantes".

O comunicado ressaltou ainda que, nas áreas centrais, o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) reiniciou a obra de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova.

Assim como Belém, Ananindeua também viveu uma noite de transbordamento de canais e ruas alagadas, devido a chuva. Com o volume e força da água, o córrego da proximidade transbordou invadindo a pista, deixando o tráfego lento. A prefeitura de Ananindeua já foi acionada para se posicionar sobre o assunto.