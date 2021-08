Secretaria de Esporte leva atividade física para moradores na Aldeia Cabana, em Belém

A iniciativa Projeto Saúde + da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Belém (Sejel) oferecerá, a partir de 13 de setembro, 90 vagas para atividades físicas coletivas gratuitas na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, na capital paraense. Na medida que o grupo alcance 90 pessoas, as vagas serão ampliadas. Com informações da Agência Belém.

De acordo com a Sejel, o objetivo é incentivar a população, por meio de atividades físicas, a adquirir novos hábitos que contribuam para melhor qualidade de vida e, claro, também prevenir problemas de saúde.

A Sejel informa que as aulas ministradas neste primeiro momento serão de ginástica coletiva, que inclui treinamento funcional, dança, aeróbica e alongamento. Para participar, será obrigatória a inscrição e cada inscrito passará por uma avaliação física gratuita.

Ainda, segundo a secretaria, as aulas serão acompanhadas por profissionais de educação física ou estudantes supervisionados por um profissional. A cada três meses, os inscritos passarão por avaliação física, pois a Sejel considera fundamental avaliar o impacto do programa em problemas de saúde como obesidade e risco de doenças cardíacas.

Para a titular da Sejel, Carolina Quemel, a partir do bandeiramento verde, (indicador que baliza medidas mais brandas para contenção da pandemia), está se voltando gradualmente às atividades, e a Sejel cumpre todos os protocolos de segurança para colocar em prática a missão de levar atividades físicas com saúde à população.

SERVIÇO

Projeto Saúde + da Sejel

LOCAL/DATA - Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, a partir do dia 13 de setembro.

PERÍODO - Segunda-feira a quinta-feira, 7h às 8h. Terça e quinta-feira, das 19h às 20h.

INSCRIÇÕES: Coordenação de Lazer da Sejel (2º andar da Aldeia Cabana), das 9h às 14h. Ou acesse esse link, aqui.