Secretaria de Educação de Ananindeua realizou chamamento público para oferta de novas vagas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Ananindeua realizou, na quinta-feira (30) e nesta sexta-feira (1º), um processo de chamamento público para ampliar a oferta de novas vagas e demanda de crianças para novas escolas de educação infantil em 2022. As inscrições ocorreram no Centro Educacional São Geraldo e no Centro Comunitário Bem Viver, no Distrito Industrial e no Aurá, respectivamente. O chamamento tem como público-alvo crianças de 0 a 5 anos que não estão matriculados na rede municipal ou cujos pais desejem que sejam remanejadas para a unidade a ser criada na rede pública municipal de ensino de Ananindeua.

A secretária de Educação, Leila Freire, destacou o empenho da população em fazer o censo para implantação de uma nova unidade educacional, com o intuito de desafogar a demanda de outras escolas, melhorando o processo de ensino e aprendizagem. “A comunidade está respondendo a chamada escolar. Temos aqui uma demanda de 300 alunos que já justifica a construção da creche e já temos o terreno e agora vai para licitação. Essa nova unidade vai agregar o trabalho já feito com a Creche Essencia Anani”, afirmou.

As intenções de vagas ofertadas são para novos estudantes que vão ingressar na rede municipal de educação no ano letivo de 2022. Quem já faz parte da rede pode fazer o remanejamento de suas matrículas nas novas unidades, caso fique perto de sua residência. Raiane Cristina, 21, mãe da Isis Valentina, 3 anos, disse que a nova unidade vai ajudar na educação da filha. “A escola vai beneficiar pelo fato de ser próximo de casa. Aqui no Distrito Industrial a gente não tem tanta creche. Então essa nova vai beneficiar toda a comunidade. Vai ser um aprendizado novo para todos nós”, afirmou.

Atualmente, a rede municipal possui 86 escolas e 20 anexos. Desse total, 31 unidades são voltadas exclusivamente para o atendimento da educação infantil. Com o levantamento realizado, a Prefeitura de Ananindeua vai construir, em 2022, novas unidades escolares nos bairros que participaram da chamada. Para que possa abrir uma unidade educacional infantil é necessário a intenção de pré-matrícula de 300 alunos. "Nós estamos montando um padrão na educação. Além das reformas, nós estamos com um projeto de construção de novas escolas aqui no município. Podemos adiantar que vamos ter escolas no Aurá e outra no Distrito Industrial, uma no Curuçambá e outras em Águas Lindas”, disse o prefeito Daniel Santos.