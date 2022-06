Secretaria de Economia de Belém quer ouvir população sobre feiras e mercados

A Secretaria Municipal de Economia (Secon) começará, nesta terça-feira (21), uma série de audiências públicas para ouvir moradores e comerciantes sobre projetos de reformas de feiras e mercados de Belém. Os encontros serão abertos à população, em geral, e vão seguir até o dia 27 deste mês. Com informações da Agência Belém.

A primeira audiência será às 17h, desta terça-feira, sobre o Mercado de Farinha do Guamá, e acontecerá no Lar Fabiano de Cristo (Casa São João), na avenida Barão de Igarapé-Miri, nº 527, no bairro do Guamá.

A Secom é o órgão responsável por administrar estes espaços, na capital paraense, e informa que quer saber as sugestões tanto de moradores quanto dos comerciantes de feiras e mercados.

Conforme a prefeitura municipal de Belém, seis mercados terão obras e, por isso, vão passar pelo processo de audiência pública. Na primeira etapa, estão inclusos na lista de reformas da Prefeitura de Belém e do governo estadual, o Mercado de Farinha do Guamá, Complexo da Pedreira, Complexo do Guamá, Feira e Mercado da Pedreira, Mercado da Terra Firme e Mercado Municipal de Icoaraci.

A PMB divulga que cidadãos e feirantes poderão analisar os projetos de revitalização dos locais e contribuir com opiniões que possam melhorar a infraestrutura e a qualidade do trabalho dos permissionários (vendedores).

As audiências públicas começam pelo Mercado de Farinha do Guamá, às 17h, desta terça-feira (21), no Lar Fabiano de Cristo (Casa São João). Às 18h, desta quarta-feira (22), será a vez da audiência sobre o Complexo de Abastecimento da Pedreira (Casa do Bife), na sede da Embaixada de Samba do Império Pedreirense, na travessa Mauriti, nº 1135, entre as avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa, na Pedreira.

O Complexo de Abastecimento do Guamá terá audiência pública a partir das 18h, do dia 23 de junho, no já citado Lar Fabiano de Cristo (Casa São João). Em seguida, às 18h, do dia 24, haverá nova audiência sobre Feira e Mercados da Pedreira, na já citada sede da Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

Sobre o Mercado Municipal da Terra Firme será às 15h, do dia 25 de junho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Passagem Vilhena, S/N, entre 2 de junho e Celso Malcher, na Terra Firme; o Mercado Municipal de Icoaraci terá às 17h, do dia 27, no Colégio de Ensino Icoaraciense, na avenida Augusto Montenegro, nº 650, no bairro da Agulha, em Icoaraci.