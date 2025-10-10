Capa Jornal Amazônia
Saúde mental: onde buscar apoio gratuito no Pará no Dia Mundial da Saúde Mental

Data chama atenção para cuidados com o bem-estar emocional; veja os serviços disponíveis em Belém e no interior

O Liberal

O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado nesta sexta-feira (10/10), reforça a importância de cuidar da mente de forma contínua e sem preconceitos. No Pará, a população conta com serviços públicos de acolhimento e atendimento psicológico gratuitos, disponíveis tanto em Belém quanto no interior do estado.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a rede de atenção em saúde mental segue o modelo comunitário, com atendimento próximo ao território onde a pessoa vive. A escuta qualificada, sem julgamento, é o ponto de partida para garantir o suporte necessário a quem enfrenta ansiedade, sofrimento psíquico ou outras questões emocionais.

Onde buscar atendimento psicológico no Pará

A porta de entrada para o cuidado em saúde mental são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem acolhimento gratuito em todo o estado.

Somente em Belém, a Sespa mantém cinco CAPS estaduais. Veja os endereços:

  • CAPS Amazônia – Passagem Dalva, 377 – Marambaia | (91) 97400-7611
  • CAPS Marajoara – Conj. Gleba I, WE 2 PSG C2, nº 30 – Marambaia | (91) 97400-6728
  • CAPS Icoaraci – Rua 15 de Agosto, 845 – Próx. ao supermercado Líder | (91) 97400-7705
  • CAPS Renascer – Trav. Mauriti, 2179 – Entre Av. Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma | (91) 97400-6695
  • CAPS Grão Pará – Rua dos Tamoios, 1840 – Entre Av. Roberto Camelier e Trav. Tupinambás | (91) 97400-2488

O que fazer em caso de crise emocional

Em situações graves ou de crise, o atendimento imediato pode ser feito pelos seguintes serviços:

  • Samu – 192: serviço de urgência móvel
  • UPAs 24h: atendimento de pronto-socorro
  • Emergência psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna: Belém

Apoio emocional sigiloso e gratuito

Para quem prefere conversar de forma anônima, o Centro de Valorização da Vida (CVV), parceiro do SUS, oferece apoio emocional gratuito pelo telefone 188. O serviço funciona 24 horas por dia, com sigilo e empatia.

 
