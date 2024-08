Saúde Belém Digital: app que oferta atendimentos on-line começa a funcionar nesta quarta-feira

O aplicativo Saúde Belém Digital (SBD), que oferta serviços de saúde de forma on-line à população, está disponível a partir desta quarta-feira (28). A ferramenta visa facilitar o acesso aos atendimentos na rede municipal e de forma gratuita por meio da plataforma digital para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, o acesso ao sistema será realizado via web, por meio do site da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Os atendimentos - que não necessitam de agendamento prévio - incluem profissionais médicos preparados para atender desde crianças até idosos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de atendimentos médicos, a equipe incluirá nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, disponíveis de 8h às 12h e de 14h às 18h, todos os dias da semana. O Saúde Belém Digital foi desenvolvido visando facilicitar o acesso aos atendimentos de saúde. A plataforma conta com recursos para envio de texto, documentos, foto e áudios, a ferramenta facilita o atendimento e a orientação a distância.

A expectativa é que, em breve, o aplicativo já esteja disponível para dispositivos com sistemas operacionais Android e iOS, como pontua o secretário municipal de saúde, Pedro Ribeiro Anaisse. Nesta primeira etapa de implementação do app, o SBD está disponível para 680 mil moradores de Belém, maiores de 18 anos e dependentes cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Segundo ele, o serviço democratiza o acesso à saúde. No sistema, os pacientes também poderão receber receituários e atestados.

App pretende desafogar o serviço de urgência e emergênia na rede municipal

Com o atendimento por meio da plataforma, a expectativa é prevenir determinadas doenças e evitar a alta demanda por atendimentos de urgência e emergência, como pontua o gestor da Sesma. “Temos, assim, uma mudança de modelo assistencial garantindo para a população os atendimentos básicos, para que isso possa garantir os cuidados à saúde e se venha a evitar o que temos hoje. A gente estima que entre 70% e 80% destes casos poderão ter a solução a partir do Saúde Belém Digital”, detalha.

O Saúde Belém Digital é um projeto-piloto do Ministério da Saúde (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Desenvolvido em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), a meta é expandir o acesso ao aplicativo para toda a população de Belém até 2025. Além disso, o projeto Saúde Belém Digital é um mecanismo que auxiliará na expansão da Estratégia Saúde da Família, em Belém, por meio do Programa Família Mais Saudável, ainda de acordo com o gestor da Sesma. Esse é um projeto-piloto do Ministério da Saúde, que escolheu Belém para lançamento em parceria para atender à população local com telemedicina

“Na segunda etapa, a gente tem a previsão de chegarmos a um milhão e 100 mil pessoas. É praticamente toda a população de Belém. E temos, também, dentro desse prazo a evolução que se refere ao escopo do aplicativo. Nesse primeiro ano vai ser muito importante para que possamos identificar a utilidade a efetividade [do aplicativo], destaca o secretário de Saúde.

Como usar o app?

Para acessar os serviços oferecidos pelo Saúde Belém Digital, o primeiro passo é acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde de Belém ou utilizar o QR Code disponível em diversos pontos da cidade. Este QR Code direcionará automaticamente o usuário para a página do Saúde Belém Digital no site da Sesma. Na página, basta localizar e clicar no link indicado para iniciar o cadastramento.

O processo de cadastro é intuitivo: é necessário digitar o CPF e, em seguida, fornecer informações adicionais, como a data de nascimento, nome da mãe e telefone. Após o preenchimento dos dados, o usuário receberá um código de confirmação por SMS. Em seguida, será necessário inserir este código para concluir o cadastro. Com o cadastro finalizado, será possível escolher um profissional disponível para atendimento online, com a garantia de uma primeira interação em até 15 minutos.

A ferramenta ajudará a otimizar o atendimento, reduzindo as filas nas unidades de urgência e emergência. No entanto, a tecnologia não deve ser confundida com serviços de urgência e emergência; o foco é atender casos de baixa complexidade. A plataforma digital de saúde dará suporte aos equipamentos de saúde já estabelecidos, não substituindo os serviços da rede municipal de saúde.