Traslado de imagem encerra festividade de São Sebastião em Belém

O bairro da Sacramenta sediou no finalzinho da tarde desta quarta-feira (20) o Traslado da imagem de São Sebastião, saindo da frente do shopping It Center até a Igreja Matriz da paróquia do santo, na avenida Senador Lemos, entre Dr. Freitas e Alferes Costa. No percurso, fiéis na frente das casas e estabelecimentos comerciais aproveitarm a passagem do evento para fazer suas orações ao padroeiro contra pestes, guerras e outros flagelos, de vez que este ano, por conta da covid-19, não houve procissão.

Esse momento de oração fechou a festividade em louvor ao santo, iniciada no dia 11 deste mês e que teve como novidade, em virtude da pandemia, o fato de que a imagem peregrina de São Sebastião ter ido até as comunidades para que os devotos pudessem agradecer pelas graças alcançadas e fazer pedidos ao padroeiro.

A festividade, com o tema "Na Tridade edifica-se a unidade, entre os irmãos pela intercessão de São Sebastião", foi toda coordenada pelo pároco de São Sebastião, padre Pedro Dioclécio. Na chegada do Traslado, foi celebrada missa, presidida pelo padre José Maria Ribeiro, abordando o tema "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma (Mt 10,28-33)".

Celebrações

Já no Distrito de Icoaraci, como parte da festividade na Igreja de São Sebastião – pertencente à Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças- foi programada, para o começo da noite de hoje (20), a saída da imagem do santo em carro aberto pelas ruas. Na chegada, será celebrada missa pelo pároco, padre Agostinho Cruz.

São Sebastião é um dos santos mais populares da Igreja, e, por isso, em cidades paraenses e do Brasil como um todo devotos externaram sua gratidão a ele pela intercessão em causas de sofrimento. A Diocese de Ponta de Pedras e a Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião atuarão programaram para a manhã desta quarta-feira (20), em Cachoeira do Arari, o traslado da Festa com a imagem do padroeiro seguindo em carro aberto, movimentando condutores de carros, motos e bicicletas, seguido de missa, à noite, na Igreja Matriz.

Neste domiingo (24), será realizada o 90º Círio em homenagem ao santo, no Município de Santa Bárbara, com atenção redobrada nos protocolos de prevenção ao novo coronavírus, ou seja, sem aglomeração de pessoas.