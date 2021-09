São Miguel Arcanjo ganha Dia Municipal em Belém

Pela primeira vez, o Dia de São Miguel Arcanjo, transcorrido nesta quarta-feira (29), foi comemorado em Belém como Dia Municipal. Houve sessão especial na Câmara Municipal de Belém para marcar a data. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sancionou a Lei nº 9.697, de 24 de setembro de 2021, instituindo no Município de Belém, o Dia Municipal de São Miguel Arcanjo, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de setembro.

"A data ora instituída passará a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Belém", é expressado no texto da lei.

Sessão

Para marcar a data, a Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou, nesta quarta-feira (29) pela manhã, uma Sessão Especial dedicada ao santo padroeiro do bairro da Cremação, São Miguel Arcanjo. O requerimento é de autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB).

Na sessão, foi realizado um Rito de Bênçãos, presidido pelo cônego José Gonçalo Vieira, pároco de São Miguel Arcanjo.

Foram homenageados, na sessão, o cônego José Gonçalo, religiosos e pessoas que desenvolvem trabalhos sociais na Paróquia de São Miguel Arcanjo, na Cremação. Participaram da sessão devotos e servidores da Câmara Municipal.

No último dia 21, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 1600/2021, também de autoria do vereador Mauro Freitas, que institui o dia 29 de setembro como Dia Municipal de São Miguel Arcanjo, no município de Belém. A lei sobre o assunto, sancionada pelo prefeito de Belém, foi publicada na edição do Diário Oficial do Município no dia 24 deste mês.