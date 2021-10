São Judas Tadeu, primo-irmão de Jesus, ganha homenagens em Belém

Os devotos e, em particular, moradores do bairro da Condor, em Belém, onde está sediada a paróquia em homenagem ao santo, celebram nesta quinta-feira (28) o Dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis e desesperadas e também do funcionário público. Para marcar a data, será aberta, nesta quinta-feira (28), a festividade em homenagem a esse apóstolo do Cristo, vulto da Igreja Católica, com programação até 7 de novembro, quando os fiéis terão uma visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, ainda, haverá uma carreata sairá pelas ruas do bairro.

A programação começou no domingo (24), com a carreata de divulgação da festividade, e reúne eventos religiosos e sociais, todos com transmissão pelas redes sociais da Paróquia. Bispos da Arquidiocese de Belém participam da Festividade, que contará com uma visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Serão celebradas missas diárias às 19h, e, nesta quinta-feira (28), serão realizadas seis celebrações: às 6h, 8h, 10h,12h, 16h e 19h. Haverá também momentos de espiritualidade e adorações. No encerramento da festividade haverá show pirotécnico.

Reforma

A programação religiosa será realizada no salão paroquial, por causa da reforma do templo principal. O templo já foi derrubado para reconstrução, e a festividade visa arrecadar fundos para esse projeto, além da manutenção de obras e serviços missionários e pastorais. Os fiéis participarão de programação cultural e social no estacionamento da paróquia com a presença de bandas regionais e religiosas, como a cantora Lucinha bastos no dia (30/10), Nilson Chaves no dia (02/11) além de barracas com comidas típicas, respeitando-se todas recomendações por conta da pandemia da covid-19.

Santo será homenageado durante festividade, que terá visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Pascom / Paróquia de São Judas Tadeu)

Fé

Acerca do tema da festividade - "O tema da festividade neste 65º ano da festa é "“Com São Judas Tadeu, promovendo a fraternidade como compromisso de amor, a exemplo de São José" - o pároco, padre Rafael Brito destaca: "Além do nosso padroeiro, para nos inspirar a vivência desta comunhão, desta unidade, nós ainda recorremos a ajuda de São José, porque estamos no Ano de São José, instituído pelo papa Francisco, para meditarmos sobre as virtudes do Patrono das Famílias, o pai adotivo de Jesus, nos inspirando coragem, humildade e fé".

São Judas Tadeu nasceu e Caná, na Galileia, na Palestina. O pai dele, Alfeu ou Cléofas, era irmão de São José, e a mãe, Maria Cléofas, prima-irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas Tadeu era primo-irmão de Jesus. Um dos irmãos de Judas Tadeu, Tiago, também foi chamado para ser apóstolo. Judas Tadeu foi escolhido a dedo por Jesus para ser apóstolo, e, no ano 70, foi morto a golpes de machado ao se recusar a prestar culto à deusa Diana. "A fé do povo de Deus, do povo cristão, se tornou até mais fervorosa, até mais cativante neste período de pandemia", conclui padre Rafael.