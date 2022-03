São José: fiéis iniciam festividade em louvor ao santo em Belém; veja os locais

São José - pai de Jesus Cristo na Terra, esposo de Maria, patrono da Igreja e padroeiro da família - é saudado por fiéis em Belém. Nesta quinta-feira (10), devotos iniciam festividade em homenagem ao santo nas paróquias de São José de Queluz, no bairro de Canudos, e a que funciona na igreja da rua Domingos Marreiros, perto da Doca de Souza Franco, no Umarizal.

As festividades começam por volta das 19h, na Paróquia São José – Umarizal, com a novena seguida da Santa Missa, presidida pelo pároco, cônego Sebastião Fialho. Já a Paróquia São José de Queluz, na rua Cipriano Santos, com a Guerra Passos, terá missa e novena presidida pelo frei Paulo Alessandro Dias.

A Arquidiocese de Belém informa que a programação nas duas paróquias seguirá até o dia 19, com novenas e missa sempre às 19h. No Dia de São José, 19 de março, haverá programação especial com celebração eucarística às 7h e carreata. Ao longo do dia, serão realizadas outras celebrações às 11h, 17h e 19h.

Veja onde ocorrerão as celebrações durante a quinta (10), às 19h: