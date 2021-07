São Cristóvão, padroeiros dos motoristas, é saudado em Belém

Padroeiro dos viajantes e motoristas, São Cristóvão será celebrado neste domingo (25) pela Arquidiocese de Belém e ganhará homenagens durante carreata a partir das 9h30. Os festejos reúnem a Associação Amigos de São Cristóvão, envolvendo diretamente Hermínio Calvinho Neto, e condutores de veículos em geral, inclusive, taxistas da Grande Belém.

A Arquidiocese informa que as homenagens serão realizadas nas Paróquias Nossa Senhora de Fátima, no bairro homônimo, e Nossa Senhora do Ó, na Ilha do Mosqueiro.

Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na rua Antônio Barreto, 2167, em Fátima, a programação começará às 8h30, com santa missa presidida pelo pároco, cônego Sílvio Trindade. Ao final da celebração, será realizada a tradicional bênção dos motoristas, chaves e veículos.

Carreata

Após a missa, será a vez da 108ª edição da Carreata de São Cristóvão, organizada pela Associação Amigos de São Cristóvão. O evento contará com saída da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, seguindo pela rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco, avenida Governador José Malcher, avenida Assis de Vasconcelos, boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, avenida Gentil Bittencourt, avenida Quintino Bocaiuva, avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, rua Deodoro de Mendonça, Francisco Monteiro, Silva Rosado, Olaria, avenida Tucunduba e se encerrando na Igreja de Santo Agostinho.

“As homenagens a São Cristóvão passam de geração para geração. Por isso, estamos juntos nessa programação para saudar nosso padroeiro”, afirma Hermínio Calvinho.

Mosqueiro

A programação em homenagem ao santo ocorrerá na segunda-feira (26), na Paróquia Nossa Senhora do Ó, na travessa Coronel Carlos Bentes,159, na Vila. Essa data foi definida pela coordenação do evento em virtude da quantidade elevada de veranistas na ilha. Às 16h, ocorrerá a saída da carreata do Portal para Vila.

A carreata percorrerá as principais ruas do distrito até a Paróquia Nossa Senhora do Ó. A missa está prevista para 17h, presidida pelo pároco, cônego Cristóvão Santos Freitas, após a chegada do conjunto de veículos conduzindo a imagem do padroeiro e bênção dos motoristas, chaves e carteiras.

São Cristóvão

Como informa a Arquidiocese de Belém, certo dia São Cristóvão transportou um menino de uma margem a outra de um rio. A criança ficava cada vez mais pesado à medida que o homem a levava. São Cristóvão sentia estar levando todo o peso do mundo em seus ombros. Ao final da travessia, o menino revelou ser o próprio Jesus, que confirmou-lhe a fé e a missão humilde de atravessar pessoas no rio perigoso. Daí o nome “Cristóvão”, que significa: “Aquele que carrega Cristo”.

Tradição

A homenagem a São Cristóvão teve início, em Belém, no ano de 1913. A imagem peregrina foi trazida de Portugal e até hoje é usada durante as procissões. A Festividade de São Cristóvão era organizada pela União dos Choferes do Pará. Com a extinção do órgão, o Sindicato dos Rodoviários se encarregou de dar continuidade à tradição. Atualmente é organizado pelos Amigos de São Cristóvão.

No Mosqueiro, a devoção a São Cristóvão começou com senhor Sebastião, proprietário da extinta Expresso Beira-dão. Após seu falecimento, a comunidade deu continuidade às homenagens ao padroeiro dos motoristas.