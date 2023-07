São Cristóvão: missas, bênção e carreata marcarão homenagens ao padroeiro dos motoristas

As comemorações pelo Dia de São Cristóvão, que transcorrerá nesta terça-feira (25), vão mobilizar devotos em vários perímetros de Belém e do Distrito a Ilha do Mosqueiro. O padroeiro dos viajantes e dos motoristas será saudado mediante missas nas paróquias Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, e Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro, que integram a Arquidiocese de Belém.

Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na rua Antônio Barreto, 2167, no bairro de Fátima, a programação começará às 8h. Após a missa, será realizada a tradicional bênção dos motoristas, chaves e veículos.

Carreata

Em seguida, por volta das 9h, ocorrerá a "Carreata de São Cristóvão". Esse evento é organazido pelos Amigos de São Cristóvão, em colaboração com taxistas e rodoviários.

A carreata partirá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e seguirá o seguinte trajeto: rua Antônio Barreto, travessa 14 de Março, rua Ferreira Pena, travessa Curuçá, travessa Soares Carneiro, avenida Senador Lemos, avenida Júlio César, Praça São Cristóvão, avenida Júlio César, avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Visconde de Souza Franco, rua Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, avenida Gentil Bittencourt, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, avenida Cipriano Santos, travessa Francisco Monteiro, rua Silva Rosado, rua da Olaria, avenida Tucunduba até a Comunidade Santo Agostinho.

Tradição

A tradição de homenagear São Cristóvão em Belém teve início em 1913, quando a imagem peregrina do santo foi trazida de Portugal e continua a ser usada durante as procissões até hoje. Inicialmente organizada pela União dos Choferes do Pará, a responsabilidade da celebração foi posteriormente assumida pelo Sindicato dos Rodoviários, e atualmente, a organização fica a cargo dos Amigos de São Cristóvão.

Com Cristo

São Cristóvão, cujo nome significa "aquele que carrega Cristo", é venerado como um dos santos mais populares da tradição cristã. A história do padroeiro dos viajantes e dos motoristas remonta aos primeiros séculos do Cristianismo.

Segundo a tradição, São Cristóvão era um homem de estatura imponente e força sobre-humana, que vivia como um eremita e dedicava sua vida a ajudar os outros. Um dia, enquanto buscava um rei poderoso a quem servir, ele encontrou um ermitão que o instruiu a colocar seus talentos a serviço de Deus, servindo os viajantes e transportando-os através de um rio perigoso.

Durante uma dessas travessias, ele carregou um menino desconhecido em seus ombros, que se revelou como o próprio Cristo, e desde então, São Cristóvão foi reconhecido como o protetor dos viajantes e um símbolo de auxílio incondicional ao próximo.