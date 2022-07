São Benedito é homenageado com festa no mês de agosto em Belém

A Capela de São Benedito e Santo Expedito, no bairro do Jurunas, em Belém, recebe, entre os dias 5 e 14 de agosto, a festividade que homenageia Benedito, o padroeiro dos cozinheiros, tradição há 67 anos na capital paraense. No decorrer da programação, haverá missas, romarias, ladainhas, além de agenda cultural.

Um dos pontos centrais da festividade é a procissão fluvial em homenagem ao santo, que será realizada no dia 7 de agosto, partindo do Furo de São Benedito, na Ilha do Combu, com chegada prevista na Feira do Açaí, no Jurunas. O dia seguirá com procissão às 17h. Às 18h, ocorre o levantamento dos mastros e a novena às 19h.

O sábado, 13 de agosto, será marcado pela trasladação, que partirá da Escola Vereador Gonçalo Duarte, no bairro do Jurunas, e seguirá até a Igreja Matriz de São Judas Tadeu, na Condor.

Já no dia 14 de agosto, o encerramento será marcado com missa solene às 7h, seguida de procissão. Pela tarde, um dos tradicionais momentos será o derrubamento do mastro, às 18h. Em seguida, haverá missa às 19h. Às 21h, ocorre o toque dos sinos, sinalizando o encerramento dos festejos. As programações poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da paróquia.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)