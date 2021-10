Santuário na Pedreira sedia, pela primeira vez, homenagens a Nossa Senhora Aparecida

Aberta no domingo (3), a Festividade de Nossa Senhora Aparecida ocorre, pela primeira vez, no Santuário Arquidiocesano, no bairro da Pedreira, em Belém, e reúne atrações em homenagem à santa padroeira do Brasil. No santuário, inaugurado em 1º de maio de 2021, encontra-se a Imagem Jubilar marcando os 300 anos da aparição da santa no Brasil, como réplica da imagem original em São Paulo. O ponto maior da programação será no dia 12, Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nesta data, às 7 horas, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará missa solene no templo.

No dia 12, o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida ficará aberto para visitação durante todo o dia, com missas às 7h, 9h, 11h, 12h, 17h e 19h. Esse espaço de orações funciona na avenida Pedro Miranda, 1566, na esquina com a Barão do Triunfo. Na festividade de 2021, religiosos e fiéis trabalham o tema “Fazei tudo o que ele vos disser”, em referência à passagem bíblica em que Nossa Senhora serve a Jesus. Na abertura da programação, foram celebradas missas ao longo do domingo (3); houve a Bênção dos Carros dos fiéis, e à noite foi o pároco, padre Wagner Maria, celebrou a Missa de Abertura da festividade.

Fiéis terão programação no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira (Pascom do Santuário de Aparecida)

Carreata

A partir desta segunda-feira (4) até este sábado (9), haverá terço às 6h, seguido da novena de Nossa Senhora Aparecida e missa às 6h30. Às 18h30, haverá novena e missa. Já no domingo (10), será celebrada missa às 7h, 9h, 11h, 17h e 18h. Na segunda-feira (11) será rezado terço e haverá novena a partir das 6h. Pela noite, às 18h30, será celebrada Santa Missa, seguida de Carreata.

A Carreata com a Imagem jubilar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida percorrerá ruas da Pedreira. Os fiéis poderão fazer suas orações diante da imagem no percurso do evento.

A carreta terá como trajeto a saída a partir da Igreja Matriz, seguindo pela Pedro Miranda, Alferes Costa, Visconde de Inhauma, Angustura, Antônio Everdosa, Barão do Triunfo, Travessa Mauriti, Rua Nova, Rua do Acampamento, Saldanha Marinho, Timbó, Antônio Everdosa, Chaco, Pedro Miranda, Praça Eneida de Moraes, Curuzu, Marquês de Herval, retorno no canal da Antônio Baena, Vileta, Visconde de Inhauma, Mauriti, Pedro Miranda chegando na Igreja Matriz.