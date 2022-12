Santuário do Perpétuo Socorro recebe grande número de fiéis para últimas novenas do ano

Com o intuito de agradecer pelas graças alcançadas em 2022 e pedir por um novo ano de bênçãos, centenas de devotos compareceram, nesta terça-feira (27), às últimas novenas deste ano no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ao todo, a programação da igreja conta com 16 novenas, com duração de 40 minutos cada, realizadas de hora em hora. A novena final ocorre sempre às 21h.

Por volta das 16h30 desta terça, um dos mais concorridos e preferidos pelos fiéis, o estacionamento do santuário já não tinha vagas disponíveis para veículos. Segundo o padre Márcio Halmenschlager, geralmente o maior fluxo de pessoas nas terças de novena se dá no começo da manhã e no final da tarde. Porém, pelo fato de ser a última do ano, todas as celebrações receberam um número acima do habitual.

Centenas de devotos compareceram, nesta terça-feira (27), às últimas novenas deste ano no Santuário do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém (Cristino Martins/O Liberal)

“Hoje teve momentos em que o nosso estacionamento não tinha mais lugar para tantos carros”, disse o sacerdote. Ele também destacou a presença da diversidade do público durante os atos litúrgicos. “Vimos a presença de muitos jovens, crianças e adultos, várias famílias também estiveram presentes. A gente consegue ver que todos eles vieram com um único objetivo que é agradecer e pedir bênçãos para o próximo ano”, comentou.

Saúde, família e trabalho foram os principais temas dos pedidos feitos pelos devotos, contou o padre. Ele ressalta que a Covid-19 deixou marcas profundas em muita gente, principalmente pela perda de entes queridos, razão pela qual a proteção pela saúde foi tão suplicada. Padre Márcio Halmenschlager também reforçou a mensagem deixada para os fiéis durante as novenas: “Que as pessoas não deixem de valorizar a fé. Que o próximo ano seja de muita paz, reconciliação, amor e, sobretudo, fé. O valor fundamental é a fé e a devoção mariana”.

Padre Benedito durante a novena das 17h no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cristino Martins/O Liberal)

Devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desde a infância, Rosângela Pereira, 59 anos, compareceu à novena das 16h para agradecer pelas graças alcançadas. Moradora de Icoaraci e mãe de três filhos, ela diz que a família sempre é o foco de suas orações e agradecimentos. “O pedido que sempre faço é para minha família. Tudo que Deus me deu é a graça de três filhos maravilhosos, hoje muita gente chora pelos filhos e eu só tenho a agradecer pelos meus”, afirmou.

Para 2023, a devota disse que que só tem a pedir paz, pois é isso que a humanidade mais almeja após um período tão difícil. “Nós precisamos muito de paz e amor, essa paz sincera de todos, não uma paz individualista, mas, sim para o mundo. É o que todos nós deveríamos pedir”, contou. De acordo com a direção do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a primeira terça-feira de novenas de 2023 está marcada para o dia 3 de janeiro.