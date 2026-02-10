Santuário de N. S.ª do Perpétuo Socorro lança campanha para nova igreja em Belém

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um dos principais centros de devoção católica da Amazônia, deu início a uma campanha de arrecadação para viabilizar a construção de uma nova igreja em Belém. O projeto, considerado grandioso e ambicioso, foi apresentado à comunidade no final de 2025 e vem mobilizando milhares de devotos.

Segundo o pároco do santuário, padre Cleidivan Brito, a proposta não se trata de uma reforma; a ideia é construir um novo templo ao lado da estrutura existente, ocupando a área onde hoje funciona o estacionamento.

“A nova igreja vai surgir nesse espaço entre o templo atual e a casa paroquial. A igreja antiga continuará funcionando durante todo o período da obra, garantindo a continuidade das novenas e celebrações”, explicou o pároco.

Para viabilizar o projeto, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro iniciou, em janeiro deste ano, a primeira campanha de arrecadação, que consiste em doação mensal por meio de carnê. Nela, os fiéis se cadastram e contribuem mensalmente com valores espontâneos, sem quantia fixa.

Além dessa iniciativa, está prevista uma segunda campanha, no formato de doação premiada, na qual os participantes concorrerão a prêmios. No entanto, essa etapa ainda depende de autorização da Secretaria da Fazenda, em razão de mudanças recentes na legislação que regulamenta esse tipo de ação.

“Nós já fizemos uma nova solicitação, obedecendo aos critérios atuais, e agora aguardamos a liberação. Assim que for autorizada, a campanha será lançada”, afirmou o padre.

De acordo com ele, os recursos arrecadados até o momento ainda não são suficientes para o início das obras, já que a campanha é recente. Mesmo assim, a expectativa é positiva. “Os devotos abraçaram o projeto, estão encantados com a ideia e demonstram um apoio muito grande. Existe um desejo coletivo de ver essa obra começar”, destacou.

A construção da nova igreja em Belém atende também a uma necessidade prática. A atual estrutura sofre frequentemente com alagamentos durante o período chuvoso e em marés altas, devido ao desnível em relação às ruas e ao estacionamento ao redor.

“Essa igreja foi construída há muitas décadas. Com o tempo, o nível das vias subiu e o templo acabou ficando abaixo, o que provoca alagamentos recorrentes”, explicou o pároco.

O novo templo foi projetado pelo arquiteto Eduardo Faust, referência nacional em arquitetura sacra, com mais de 240 igrejas projetadas no Brasil e no exterior. O projeto adota o estilo gótico, considerado o primeiro da arquitetura religiosa cristã, mas incorpora elementos da cultura amazônica.

“A igreja é tradicional, mas dialoga com a nossa identidade. A arte do fundo remete à floresta amazônica, os tons azuis simbolizam os rios da região e o grafismo do corredor central é inspirado na cultura do povo Tupinambá”, detalhou o padre.

Continuidade das novenas e impacto cultural

Durante o período de construção, as novenas do Perpétuo Socorro e as demais atividades da igreja seguirão normalmente. As novenas reúnem um público expressivo e espontâneo. Em algumas terças-feiras, especialmente na primeira do mês, o número de fiéis pode chegar a cerca de 30 mil pessoas, segundo estimativas da paróquia.

Reconhecimento

Nos últimos anos, a devoção ao Perpétuo Socorro em Belém recebeu importantes reconhecimentos institucionais. A novena foi declarada patrimônio cultural do município, o dia 27 de junho passou a integrar o calendário oficial do Estado do Pará, e a festividade também recebeu reconhecimento oficial.

Embora ainda não haja uma data oficial para o início das obras, a expectativa da paróquia é que a construção da nova igreja do Perpétuo Socorro possa começar até o final deste ano. “É importante que as pessoas vejam algo concreto acontecendo. Isso também fortalece a confiança e o engajamento dos devotos”, concluiu o padre.