Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Santuário de N. S.ª do Perpétuo Socorro lança campanha para nova igreja em Belém

O projeto, considerado grandioso e ambicioso, foi apresentado à comunidade no final de 2025 e vem mobilizando milhares de devotos

Bruna Lima
fonte

Segundo o pároco do santuário, padre Cleidivan Brito, a proposta não se trata de uma reforma a ideia é construir um novo templo ao lado da estrutura existente. (Wagner Santana / O Liberal)

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um dos principais centros de devoção católica da Amazônia, deu início a uma campanha de arrecadação para viabilizar a construção de uma nova igreja em Belém. O projeto, considerado grandioso e ambicioso, foi apresentado à comunidade no final de 2025 e vem mobilizando milhares de devotos.

Segundo o pároco do santuário, padre Cleidivan Brito, a proposta não se trata de uma reforma; a ideia é construir um novo templo ao lado da estrutura existente, ocupando a área onde hoje funciona o estacionamento.

“A nova igreja vai surgir nesse espaço entre o templo atual e a casa paroquial. A igreja antiga continuará funcionando durante todo o período da obra, garantindo a continuidade das novenas e celebrações”, explicou o pároco.

Para viabilizar o projeto, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro iniciou, em janeiro deste ano, a primeira campanha de arrecadação, que consiste em doação mensal por meio de carnê. Nela, os fiéis se cadastram e contribuem mensalmente com valores espontâneos, sem quantia fixa.

Além dessa iniciativa, está prevista uma segunda campanha, no formato de doação premiada, na qual os participantes concorrerão a prêmios. No entanto, essa etapa ainda depende de autorização da Secretaria da Fazenda, em razão de mudanças recentes na legislação que regulamenta esse tipo de ação.

“Nós já fizemos uma nova solicitação, obedecendo aos critérios atuais, e agora aguardamos a liberação. Assim que for autorizada, a campanha será lançada”, afirmou o padre.

De acordo com ele, os recursos arrecadados até o momento ainda não são suficientes para o início das obras, já que a campanha é recente. Mesmo assim, a expectativa é positiva. “Os devotos abraçaram o projeto, estão encantados com a ideia e demonstram um apoio muito grande. Existe um desejo coletivo de ver essa obra começar”, destacou.

A construção da nova igreja em Belém atende também a uma necessidade prática. A atual estrutura sofre frequentemente com alagamentos durante o período chuvoso e em marés altas, devido ao desnível em relação às ruas e ao estacionamento ao redor.

“Essa igreja foi construída há muitas décadas. Com o tempo, o nível das vias subiu e o templo acabou ficando abaixo, o que provoca alagamentos recorrentes”, explicou o pároco.

O novo templo foi projetado pelo arquiteto Eduardo Faust, referência nacional em arquitetura sacra, com mais de 240 igrejas projetadas no Brasil e no exterior. O projeto adota o estilo gótico, considerado o primeiro da arquitetura religiosa cristã, mas incorpora elementos da cultura amazônica.

“A igreja é tradicional, mas dialoga com a nossa identidade. A arte do fundo remete à floresta amazônica, os tons azuis simbolizam os rios da região e o grafismo do corredor central é inspirado na cultura do povo Tupinambá”, detalhou o padre.

Continuidade das novenas e impacto cultural

Durante o período de construção, as novenas do Perpétuo Socorro e as demais atividades da igreja seguirão normalmente. As novenas reúnem um público expressivo e espontâneo. Em algumas terças-feiras, especialmente na primeira do mês, o número de fiéis pode chegar a cerca de 30 mil pessoas, segundo estimativas da paróquia.

Reconhecimento

Nos últimos anos, a devoção ao Perpétuo Socorro em Belém recebeu importantes reconhecimentos institucionais. A novena foi declarada patrimônio cultural do município, o dia 27 de junho passou a integrar o calendário oficial do Estado do Pará, e a festividade também recebeu reconhecimento oficial.

Embora ainda não haja uma data oficial para o início das obras, a expectativa da paróquia é que a construção da nova igreja do Perpétuo Socorro possa começar até o final deste ano. “É importante que as pessoas vejam algo concreto acontecendo. Isso também fortalece a confiança e o engajamento dos devotos”, concluiu o padre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

SERVIÇOS

Bairros e conjuntos de Belém terão abastecimento de água suspenso nesta terça (10); saiba quais

Interrupção ocorre para manutenção emergencial e segue até a manhã de quarta (11)

10.02.26 10h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda