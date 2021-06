'Santo Casamenteiro' ganha missas especiais neste sábado dos Namorados

O Dia dos Namorados, na véspera da data dedicada a Santo Antônio, considerado o "Santo Casamenteiro", será marcado neste sábado (12), em igrejas da Arquidiocese de Belém, com a missa da Bênção dos Namorados. Essas cerimônias integram a programação da instituição em junho em relação aos santos homenageados na época: Santo Antônio (13), São João (24), São Pedro e São Paulo (29).

A celebração a Santo Antônio, o mais popular entre os “Santos Juninos”, padroeiro dos pobres, do matrimônio e das noivas, conta com festividade na Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), na travessa Castelo Branco, 1541, no bairro de São Brás, com o tema “Com Santo Antônio pedimos saúde para todos”. São rezados terços às 11h15 e 17h45, realizadas trezena às 11h45, 18h15 e celebradas missas às 12h e 18h30. A programação é transmitida pelo canal no Youtube da paróquia: youtube.com/c/psfassiscapuchinhos

Neste dia 12, será celebrada a tradicional missa com a Bênção dos Namorados às 19h30. Já no domingo (13), será celebrada missa às 7h30, a ser presidida pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro. Em seguida, a Imagem de Santo Antônio sairá em carro aberto pelas ruas de São Brás.

O percurso é: avenida Conselheiro Furtado, Travessa Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, travessa 14 de Abril, avenida Magalhães Barata (Hospital Ofir Loyola), travesa Castelo Branco, rua dos Mundurucus, travessa Teófilo Condurú, avenida Conselheiro Furtado e o retorno para a paróquia. Ao longo do dia, serão celebradas missas às 9h30, 12h ,18h e às 20h, com a Bênção dos Pães.

Lisboa

Já na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na rua dos Tamoios,1875, no bairro de Batista Campos, a festividade inicida no dia 1º e segue até o dia 13, com o tema “Vós todos sois irmãos!”. São celebradas missas às 6h30, 12h às 19h, trezena às 17h e realizadas lives às 18h30. A programação é acessada pelo Facebook: facebook.com/salbelem.

Neste sábado (12), haverá a Bênção dos Namorados nas missas das 6h30, 12h e 17h. No Domingo (13), serão celebradas missas às 8h, 11h, 17h e 19h, com a Bênção dos Pães. Logo após a missa das 17h, ocorrerá a saída da Imagem de Santo Antônio em carro aberto da Capela, na rua dos Tamoios, para Igreja matriz, na rua Fernando Guilhon. Na chegará, o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira, Corrêa, presidirá missa.

Coqueiro

A festividade em homenagem ao santo na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, na Praça Santo Antônio, 2212, no bairro do Coqueiro, conta com trezena às 18h30, seguida de Santa Missa. Neste domingo (13), será celebrada missa às 18h, com transmissão pelo Facebook: facebook.com/santoantoniode.padua.798

Na Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, na passagem Bom Jesus, 140, no bairro do Guamá, a programação da festividade reúne trezena às 18h40 e Santa Missa às 19h. Neste domingo, será celebrada missa às 19h. A Arquidiocese mantém os protocolos sanitários contra a covid-19 nos eventos religiosos.