Santo Antônio: fiéis comemoram o dia com tradição de distribuição de pães em Belém

A Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, em Belém, celebrou o fim da Trezena de Santo Antônio com a tradicional missa de benção dos pães distribuídos entre os fiéis. Os devotos se reuniram nesta segunda-feira (14) para agradecer pelas graças concedidas e rogar por um ano de muita prosperidade. A simbologia lembra a distribuição que o próprio santo casamenteiro fazia para os mais famintos.

Clodomilson Alves é frei dos Capuchinhos e explica que além da tradição envolta na prática, a população também criou um costume ao longo do tempo.

“As pessoas pegam um pãozinho e colocam em um pote de farinha ou arroz para que sempre haja fartura dentro da sua casa. Tem o pão maior, que é usado para alimentação, e o menor, para que a comida nunca falte a ninguém”, diz o frei.

Pães distribuídos para a população são forma de agradecimento por graças concedidas (Ivan Duarte / O Liberal)

Santo Antônio distribuía alimentos aos mais necessitados. Desde então, ao comemorar o dia que marca o fim da festividade, os fiéis desenvolveram o mesmo hábito. Nilza Figueiredo (45) é autônoma e mantém o costume de levar pães embalados há mais de 20 anos para a missa. Ela conta que essa é uma forma de fazer algo bom para as pessoas e agradecer pelas graças concedidas. “O pão para mim significa prosperidade. É tempo de agradecimento por mais um ano próspero, com saúde. A gente tem fé e acredita em dias melhores”, destaca Nilza.

Devota tem mais de 20 anos de tradição na distribuição de pães (Ivan Duarte / O Liberal)

A programação na Paróquia tem como tema “Santo Antônio e a beleza das virtudes: custódia da esperança e pregador da Verdade". As atividades seguem durante o dia com a oração do terço às 17h45, trezena às 18h15 e Santa Missa às 18h30, com programação cultural à noite.