Santo Antônio: confira a programação religiosa em louvor ao santo nesta terça-feira, em Belém

O dia de Santo Antônio, comemorado pela Igreja Católica nesta terça-feira (13), será marcado por homenagens nas paróquias, capelas e comunidades dedicadas ao padroeiro na Grande Belém. Conhecido como santo casamenteiro, padroeiro do matrimônio, das noivas e dos pobres, ele é considerado o mais popular entre os “santos juninos". Na Arquidiocese de Belém, haverá missas e procissões em louvor ao santo.

Bairro de Batista Campos

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Batista Campos, em Belém, haverá missa às 6h30, 12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h, haverá uma procissão com a imagem de Santo Antônio, partindo da capela (rua dos Tamoios) em direção à Igreja Matriz, na rua Fernando Guilhon. A festividade segue até o dia 13 tem como tema “Fraternidade e Fome”, o mesmo tema da Campanha da Fraternidade 2023.

Bairro do Guamá

No bairro do Guamá, a homenagem fica por conta da Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba. Fiéis celebram o santo casamenteiro com Missa Solene às 19h, seguida de programação cultural. A festividade segue até dia 16 de junho, com o tema “Santo Antônio, vocação viva de Cristo, em palavras e obras!” com Santa Missa às 19h, seguidas de programação cultural.

Bairro de São Brás

Na Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos, em São Brás, a programação conta com a tradicional bênção dos pães às 8h, 10h, 13h e 17h. Entre as demais programações, haverá missa às 7h, 12h e, para encerrar, a missa às 18h seguida da Procissão de Santo Antônio. A festividade segue até o dia 13 com o tema “Santo Antônio e o Menino Jesus: Da Encarnação à Cruz”.

Bairro da Campina

Fiéis da Capela Santo Antônio – Centro de Evangelização, na Campina, também rendem louvores à Santo Antônio. A programação no local conta com missa às 12h e às 18h30. Também haverá programação cultural com venda de comidas típicas.

Casa do Pão de Santo Antônio

Um arraial junino marca o encerramento da Festividade de Santo Antônio, promovida pela casa de acolhimento de idosos Pão de Santo Antônio, localizada no bairro do Guamá, em Belém. A programação contará com sorteios de brindes e apresentações musicais de Pinduca, dos ex-The Voice Kids Bia Dourado e Renan Andrade, e mais. O evento será no Galpão 3 da Estação das Docas, com ingressos a R$ 25. O valor arrecadado será destinado a obras estruturais da instituição para melhor atender aos 70 idosos cadastrados.

Ananindeua

Em Ananindeua, no bairro do Coqueiro, na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, o dia do padroeiro será marcado por missas às 7h e às 19h. Também haverá programação cultural durante a noite. A festividade segue até o dia 13, com tema “Santo Antônio de Pádua, doutor da verdade, fiel mensageiro do tesouro da Igreja”.

