Dia de Santo Antônio é feriado? Veja as cidades que alteram o calendário municipal pelo padroeiro

O Dia de Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho, na próxima terça-feira. No país, há várias cidades, em 10 estados, onde que a data é considerada feriado. Por conta disso, os horários de estabelecimentos e do comércio devem ficar alterados pela devoção a este santo, que é conhecido tradicionalmente por ser casamenteiro.

Mas afinal, o Dia de Santo Antônio é feriado nacional?

A resposta é não! O Dia de Santo Antônio não feriado nacional, somente em cidades onde o santo é padroeiro.

Lista das cidades com feriado de Dia de Santo Antônio 2023:

São Paulo

Pelo calendário de São Pulo, constam registradas 24 cidades padroeiras de Santo Antônio. São elas: Americana, Adamantina, Apiaí, Cachoeira Paulista, Caraguatatuba, Cordeirópolis, Guaratinguetá, Iperó, Itaí, Junqueirópolis, Lins, Macatuba, Martinópolis, Piracicaba, Piracaia, Pirajuí, Pindorama, Rancharia, Osasco, Pradópolis, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Urânia e Vargem.

Rio de Janeiro

É feriado, no Dia de Santo Antônio, as cidades de Duque de Caxias, Miguel Pereira, Miracema, Nova Iguaçu, Pinheiral, Porciúncula, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, Saquarema, Sapucaia, Teresópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande é uma capital devota de Santo Antônio, portanto os demais municípios também aderem ao cronograma local.

Mato Grosso

Em Mato Grosso é feriado em Barra do Garças, Nova Monte Verde, Paranaíta, Santo Antônio de Leverger, Sinop e Tabaporã.

Minas Gerais

Já em Minas Gerais, o Dia de Santo Antônio, como feriado, é celebrado em 34 municípios. Entre eles: Abaeté, Araçuaí, Bicas, Bonfim, Campanha, Curvelo, Diamantina, Governador Valadares, Grão-Mogol, Igarapé, Ipanema, Itapajipe, Jacinto, Jacutinga, Juiz de Fora, Mantena, Mateus Leme, Mesquita, Miraí, Ouro Branco, Paracatu, Patos de Minas, Peçanha, Prados, Salinas, Santa Bárbara, Santo Antônio do Monte, São Romão, Sete Lagoas, Teixeiras, Tiros, Unaí e Visconde do Rio Branco.

Paraná

No Paraná, o Feriado de Santo Antônio segue por Alto Paraná, Bocaiúva do Sul, Cambé, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Imbituva, Iporã, Lapa, Manoel Ribas, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste e Ubiratã.

Rio Grande do Sul

O Dia de Santo Antônio é comoemorado em Bento Gonçalves, Coronel Bicaco, Frederico Westphalen, Guaporé, Lavras do Sul, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio das Missões e Sarandi, no Rio Grande do Sul.

Alagoas

O dia de Santo Antônio é feriado municipal nas cidades de Maragogi, Major Izidoro e Olho d'água das Flores.

Sergipe

É feriado de Santo Antônio nas cidades de Ilha das Flores e Itabaiana, em Sergipe.

Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho e Salgueiro, são municípios com feriado pelo Dia de Santo Antônio