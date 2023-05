Ao lado da imagem de Santo Antônio, casal de namorados faz planos para se casar em Belém

O casal de namorados Gabriel Mizzerani, 24 anos, e Danna Veiga, 22, assistiu à missa celebrada na Paróquia São Francisco de Assis, mais conhecida como Igreja dos Capuchinhos, em Belém, que está realizando mais uma edição da tradicional Festividade de Santo Antônio. A programação começou na manhã desta quarta-feira (31) e vai até 13 de junho, dia em que é celebrado o santo, considerado um "santo casamenteiro".

E, ao lado da imagem de Santo Antônio, o casal já faz planos para casar. Acadêmico de Medicina, Gabriel disse que irá se formar no final deste ano. “Eu me formarei em breve, se Deus quiser. A gente já tem planos de se casar”, disse.

“O casamento talvez seja no ano que vem ou no máximo no ano seguinte”, afirmou. “Assim que a gente puder se sustentar. Tem que alugar uma casa e pagar as contas mensais”, acrescentou ele ao lado de Danna, que é estudante.

Gabriel disse que Santo Antônio foi um grande santo, conhecido como santo intercessor das pessoas que querem casar. “Foi um grande defensor da doutrina da Igreja e um grande difusor da fé católica entre as pessoas mais humildes e pobres. Foi um grande franciscano”, afirmou.

Frei Martinelly Martins: “A tradição popular lembra Santo Antônio como casamenteiro. É preciso também ter vocação para casar. É muito importante isso para o casamento” (Carmem Helena/O Liberal)

Para os casais que pretendem se casar, Frei Martinelly Martins, que celebrou a missa na manhã desta quarta-feira, deixa a mensagem de salvaguardar o sentido da família. “Para que haja um matrimônio válido, na igreja católica, é preciso que exista um homem e uma mulher para o consentimento”, disse. “A tradição popular lembra Santo Antônio como casamenteiro. É preciso também ter vocação para casar. É muito importante isso para o casamento”, afirmou.