Santana, mãe de Maria, é homenageada em tela na Catedral de Belém

A galeria da Catedral Metropolitana de Belém, situada no bairro da Cidade Velha, conta agora com uma nova tela: a imagem de Santana, mãe de Maria, considerada a padroeira das avós. A pintura foi incluída ao lado das outras telas de santos da Sé na última segunda-feira, 14. Os devotos católicos que frequentam a Sé já podem se maravilhar com mais esse símbolo da religiosidade e linhagem do filho de Deus.

A antiga tela original de Santana foi a única cuja restauração não pôde ser realizada durante a reforma da Sé e revitalização das pinturas em tela, no início do ano 2000. Desde 2009, quando a Catedral foi reaberta ao público, o lugar da tela de Santana permaneceu vazio, aguardando uma nova tela para a avó de Jesus Cristo.

"A tela que tinha de Santana, na época, não foi possível restaurar. Estava muito danificada, não teve como deixá-la. Essa nova tela não é uma réplica, é uma pintura original. Desde a inauguração da Catedral esse lugar reservado à Santana ficou sem tela. A tela ficou pronta no começo do ano, veio a pandemia e demorou um pouco e agora foi possível trazê-la para colocar então na Catedral", explicou o cônego Roberto Cavalli.

"Santana tem um significado muito bonito, por ser a mãe de Maria, e é considerada a padroeira das avós. É um momento de muito alegria ver de novo a tela no altar, que estava sem nada, é um momento que também se faz essa devoção à Santana na nossa Catedral, dessa mulher que foi a mãe de Maria, que é a padroeira das avós, de celebrar toda essa beleza que tem para a igreja", complementou.