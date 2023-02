Santa Missa abre a Campanha da Fraternidade 2023; tema é 'Fraternidade e Fome'

Uma Santa Missa deu início, na manhã deste sábado (25), à programação da Campanha da Fraternidade 2023, promovida pela Arquidiocese de Belém, que ocorre durante todo o período de Quaresma, encerrando no dia 2 de abril, no Domingo de Ramos. Dezenas de fiéis ocuparam os bancos da Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha, na cerimônia de abertura celebrada pelo Arcebispo da capital paraense, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Em 2023, a campanha nacional, que anualmente discute o papel da Igreja Católica no Brasil no enfrentamento aos problemas sociais, tem como tema “Fraternidade e Fome”. O objetivo da iniciativa é despertar nos religiosos e na sociedade em geral o “espírito de caridade e de compromisso” e chama atenção para a responsabilidade de “prover alimento aos irmãos que passam fome”, como explica o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

“Quando os apóstolos falaram a Jesus que havia uma multidão passando fome, ele deu a responsabilidade a eles, como dá a todos nós que somos discípulos dele: ‘dai-lhes vós mesmos de comer’. Com isso, ele quis dizer: ‘O que cada um de nós pode fazer para ajudar a resolver o problema da fome?’. Talvez, não consigamos fazer tudo, mas alguma coisa nós queremos fazer. Essa é a mensagem que queremos passar para a sociedade, de partilha, de relacionamento, de alimento para todos, de sugerir práticas diferentes com relação à alimentação”, destaca o Arcebispo de Belém.

A temática da fome não é novidade na Campanha da Fraternidade - o assunto foi abordado em 1975 e 1985. Em 2023, o que motivou a volta do tema ao centro da campanha foram os dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, que mostram que, em 2022, a quantidade de pessoas que passaram fome no país foi de 33,1 milhões.

“Para escolher o tema da campanha, nós procuramos prestar atenção aos problemas mais sérios que existem naquela época para dar a nossa participação e dizer: ‘Estamos juntos para enfrentar as mazelas’. E, com a pandemia, observamos que o problema da fome voltou a ser muito grave. Daí a importância de fazer esse alerta geral às autoridades, às empresas. É por isso que a gente fala que a Campanha da Fraternidade é uma campanha para a sociedade”, destaca o líder religioso.

Igreja desenvolve trabalho de combate à fome ao longo do ano todo

A temática do enfrentamento à fome ganha centralidade durante o período de Quaresma, em função da Campanha da Fraternidade, mas o ano todo a Catedral Metropolitana desenvolve ações nesse sentido, a partir das iniciativas dos fiéis. Sebastiana Gemaque, 61, é costureira e, há dois anos, coordena, junto a outros membros da igreja, o projeto Sopão Solidário, que beneficia semanalmente cerca de 80 famílias carentes da Cidade Velha.

“Contamos com a ajuda de parceiros que doam legumes e verduras, e a carne é fruto da colaboração dos paroquianos. A gente prepara a sopa e distribui para as famílias da nossa comunidade, principalmente da Baixada do Carmo e do Porto do Sal, sempre às quartas, a partir das 15h, no Centro de Evangelização, na [Rua] Doutor Assis. Cada pessoa vai com sua vasilha e pega a quantidade necessária para atender aos membros da família. Além disso, toda última sexta do mês, é feito um jantar para os nossos irmãos em situação de rua, beneficiando uma média de 80 a 100 pessoas, lá na fraternidade O Caminho, no anexo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na [Rua] Padre Prudêncio”, conta a cristã.

Para dona Sebastiana, a Campanha da Fraternidade é “o momento da nossa conversão e de nós praticarmos a caridade”. “Eu acho que a gente ainda precisa ajudar. A gente vê que ainda tem muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisam da ajuda, principalmente da nossa comunidade. Nós precisamos nos unir e fazer mais pros nossos irmãos carentes. Nós, como cristãos, temos o dever de fazer esse trabalho de caridade”, conclui a devota.

Outras ações da Campanha da Fraternidade 2023

Ao longo de mais de um mês, a Campanha da Fraternidade promoverá atividades e articular junto a autoridades e empresas ações para alcançar o objetivo da campanha. A iniciativa encerra com a Coleta da Solidariedade, no dia 2 de abril, no Domingo de Ramos, que arrecadará recursos financeiros que serão destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao combate à fome.

“Já temos relacionamento com empresas, com autoridades. Nós temos, especialmente, a Cáritas, que é a instituição da igreja que vai ajudar a trabalhar na dimensão da caridade, portanto, para ajudar a enfrentar o problema da fome. Um objetivo nosso para esse ano é ter núcleo da Cáritas em cada uma das 105 paróquias de nossa arquidiocese para ajudar no combate das mazelas da comunidade”, desenvolve o Arcebispo Dom Alberto.

O Monsenhor Paulo Andreoli, da Comissão da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Belém, explica que, além das ações da Arquidiocese, as paróquias também são estimuladas a realizar atividades que ajudem no trabalho de caridade. “A criatividade de cada paróquia, de cada fiel, de cada padre, é fundamental, porque não é somente o dinheiro que é coletado no final, todas iniciativas locais que serão desenvolvidas, como coleta de alimentos, por exemplo, são importantes”, finaliza o Monsenhor.