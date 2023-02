Campanha da Fraternidade 2023 será aberta em Belém neste sábado (25)

Com o tema “Fraternidade e fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16), a Campanha da Fraternidade 2023, iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) será aberta neste sábado (25) na capital paraense pela Arquidiocese de Belém. A cerimônia de abertura ocorrerá às 8h30, na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha.

A abertura se dará com a celebração da Santa Missa, a ser presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada por monsenhor Paulo Andreolli, bispo nomeado e o Clero Arquidiocesano. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré Canal, 30. 1; Rádio Nazaré – FM 91.3; Portal Nazaré e redes sociais).

CF2023 visa despertar o espírito de caridade nos cidadãos

O evento é aberto ao público e contará com representantes das Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades, bem como fiéis das oito Regiões Episcopais. A CF2023 despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus, como repassa a Arquidiocese de Belém à população.

Esta será a terceira vez que a Campanha da Fraternidade tem como temática o combate à fome. O tema foi trabalhado em 1975, com o lema “Repartir o pão” e em 1985, “Pão para quem tem fome”.

A CF encerra com a Coleta da Solidariedade a ser realizada no Domingo de Ramos (02/04). Com o gesto concreto os recursos arrecadados são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha.

Pelo link a seguir, acesse material complementar da CF 2023 (https://campanhas.cnbb.org.br/pastas/cf-2023).

Serviço:

Abertura da Campanha da Fraternidade 2023

Data e Hora: sábado (25), a partir das 8h30

Local: Catedral Metropolitana – Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha