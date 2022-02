Santa Izabel vacina população contra covid-19 nesta segunda (14)

Cidadãos de 12 anos de idade em diante no Município de Santa Izabel do Pará vão dispor nesta segunda-feira (14) do serviço de vacinação contra a covid–19, a cargo da Prefeitura Municipal. Das 8 às 12h, a imunização será realizada nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. A programação de vacinação de crianças na semana será divulgada em breve.

A 1ª dose será aplicada em pessoas de 12 anos de idade a mais. A 2ª dose Pfizer, Coronavac a Astrazeneca será destinada a todos cidadãos que estão no período dessa vacinação. A 3ª dose (de reforço) será aplicada em maiores de 18 anos de idade com quatro meses da 2ª dose. A 2ª dose da Janssen será aplicada às sextas-feiras pela manhã, no Jardim das Acácias. Para se vacinar, a pessoa deve levar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.