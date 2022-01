Santa Izabel vacina adolescentes e adultos contra a covid-19 nesta quinta (27)

A imunização contra a covid-19 no município de Santa Izabel segue sendo disponibilizada em seis pontos das zonas rural e urbana nesta quinta-feira (27). O serviço é ofertado de 8h às 12h. A imunização infantil ainda não tem data de retorno.

Locais de imunização:

Na zona urbana a imunização ocorre na unidade de Novo Horizonte e Triângulo. Já na zona rural, estará nas unidades de Americano l e ll, Conceição do Itá e Caraparu.

A primeira dose é aplicada em quem possui 12 anos de idade a mais. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca é destinada a todos os que estão no período. A terceira dose (reforço) é aplicada em maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose. A segunda dose da Janssen é aplicada às sextas, pela manhã, somente no Jardim das Acácias.

Documentos necessários: