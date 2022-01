Santa Izabel tem vacinação de adolescentes, adultos e pessoas idosas nesta segunda (31)

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará dá continuidade à vacinação de adolescentes, adultos e pessoas idosas contra a covid-19 nesta segunda-feira (31). De 8 as 12 horas, a imunização será feita nas unidades de Santa Rita de Cássia, do Jardim Miraí (Escola Marilete Ferreira) e São Raimundo.

A primeira dose será aplicada no público de 12 anos de idade a mais. A segunda dose Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca para todos os que estão no período e a terceira dose (reforço) para maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose.

As pessoas que forem se vacinar devem apresentar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.