Santa Izabel do Pará retoma vacinação contra a covid-19 nesta quarta (3)

A partir desta quarta-feira (03), das 14h às 18h, o município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, volta com a imunização anticovid. Desta vez, haverá aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses.

A aplicação das doses será feita no Centro de Saúde (Cesp), com os seguintes calendários: 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; e 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado até 3 de setembro (antecipação da 2ª dose) e de Astrazeneca e CoronaVac para todos aqueles que estão no prazo agendado.

Ainda no CESP, haverá aplicação de 3ª dose para profissionais da saúde e idosos de 60 anos ou mais. Essa programação de dose de reforço só será permitida para quem tomou a 2ª dose há pelo menos seis meses. Para esse público, será exigido o comprovante de residência.