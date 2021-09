Santa Izabel mantém vacinação de adolescentes e tem nova programação para adultos e idosos

Adolescentes de 12 a 17 anos continuarão sendo vacinados contra a covid-19 em Santa Izabel do Pará nesta segunda-feira (20). A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal, neste domingo (19). O órgão também aproveitou para anunciar a nova programação para adultos e idosos. "O município seguirá vacinando adolescentes até que surja uma orientação oficial da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) sobre a manutenção ou não da vacinação deste grupo", informou a gestão referindo-se à orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades.

Além dessa vacinação dos adolescentes, a programação também contará com a aplicação de 2ª dose da CoronaVac para quem estiver no prazo, 3ª dose para pessoas idosas de 70 anos ou mais (6 meses após a 2ª dose) e a repescagem para pessoas acima de 12 anos de idade, sejam adolescentes, jovens, adultos e idosos com a aplicação de 1ª dose.

A vacinação se dará até esta quinta-feira (23), no Centro de Saúde de Santa Izabel (CESP), de 14 às 17h. A gestão municipal orienta que as pessoas idosas só podem receber a 3ª dose se houver pelo menos 06 meses de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca ou CoronaVac, com a apresentação da Carteira de Vacinação. Ou seja, só quem recebeu a 2ª dose até o dia 23 de março pode receber a 3ª dose nesta programação. O objetivo é reforçar a imunidade dos idosos e aumentar a proteção contra a doença.

Para receber a vacinação de 1ª dose, o cidadão precisa ter pelo menos 12 anos completos até o dia 23 de setembro de 2021. A documentação necessária é RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência de Santa Izabel do Pará. Quem for receber a segunda dose da CoronaVac, só precisa da Carteira de Vacinação, RG e CPF. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Moradores da zona rural têm a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município com impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.