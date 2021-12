Santa Izabel mantém vacinação contra covid-19 nesta segunda (20)

Na semana da Natal, a Prefeitura de Santa Izabel do Pará dá continuidade à vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (20), por meio da aplicação de doses de imunizantes em unidades municipais. Desse modo, serão aproveitados três espaços no município para atendimento ao público: unidades de Santa Rita de Cássia; JD Miraí (Esc. Marilete Ferreira) e São Raimundo. A vacinação ocorrerá de 8 as 12 horas, e esse serviço será realizado até a sexta-feira (24) em unidades determinadas pela gestão municipal.

A primeira dose será aplicada no público em geral a partir de 12 anos de idade. Já a segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca será aplicada em todas as pessoas que estejam no período válido. E a terceira dose (reforço) será destinada a maiores de 18 anos de idade e com cinco meses da segunda dose.

Quem for se vacinar deve levar a Carteira de Identidade, o CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Para terça-feira (21), está agendada a vacinação contra o coronavírus nas unidades de Juazeiro, Divinéia e Cesp (8 às 16h). Nesta terça, também haverá vacinação na zona rural de Santa Izabel do Pará. Pessoas serão imunizadas nas unidades de Conceição do Itá; Tacajós e Ferreira Pena.