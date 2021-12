Santa Izabel faz vacinação contra covid-19 em áreas urbana e rural

Moradores do município de Santa Izabel do Pará poderão aproveitar esta quinta-feira (23), antevéspera de Natal, para se vacinar contra a covid-19 em unidades organizadas pela Prefeitura Municipal na área urbana e na zona rural do município. De 8 as 12 horas, o serviço será prestado por funcionários municipais nas unidades de Novo Horizonte, Triângulo e CESP (8 às 16h), no perímetro urbano, e em Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu.

A primeira dose é destinada para pessoas com 12 anos a mais; a segunda dose da Pfizer, Coronavac e da AstraZeneca será destinada a todos que estão no período específico dessa imunização e a terceira dose (reforço) é aplicada em maiores de 18 anos, com intervalo de cinco meses da segunda dose.

Os cidadãos que forem se vacinar devem apresentar RG, CPF, Cartão SUA e Certificado de Residência.