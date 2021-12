Santa Izabel do Pará tem vacinação nesta quarta em unidades de 7 áreas estratégicas

Em Santa Izabel do Pará, a vacinação contra a covid-19 ocorre nesta quarta-feira (29), de 8 as 12h, na área urbana nas unidades de Bairro Novo, Conjunto Kató e JD. das Garças; na zona rural, nas unidades de Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena.

A primeira dose é aplicada em quem possui 12 anos de idade a mais. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca é destinada a todos os que estão no período. A terceira dose (reforço) é aplicada em maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose. A segunda dose da Janssen é aplicada às terças e quinta, à tarde, somente no CESP. Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.

Benevides

A vacinação contra a covid-19 no Município de Benevides será retomada somente no dia 3 de janeiro. O serviço foi prestado até esta terça-feira (28), ficando suspenso nesta quarta-feira (29). Na quinta e sexta, não haverá vacinação.

No dia 3, a imunização será retomada nos mesmos postos: UBS Benfica, Cras Murinin e no Ginásio Nagibão

Será aplicada a primeira dose em quem tem 12 anos ou mais; a segunda de todos os imunizantes (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac) para quem está no prazo e a terceira dose para pessoas idosas de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há cinco meses. O serviço deverá ser retomado de 8 às 13h.