Santa Izabel do Pará aplica doses contra covid-19 nesta quarta (22)

No horário das 8 às 12 horas desta quarta-feira (22), os moradores de Santa Izabel do Pará poderão se vacinar contra a covid-19, aproveitando espaços tanto na área urbana quanto na zona rural do município. A imunização ocorrerá nas unidades de Bairro Novo, Conjunto Kató e JD. das Garças, no perímetro urbano.

Na zona rural, a vacinação está programada para Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena. Serão aplicadas a primeira dose para pessoas com 12 anos de idade a mais; a segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca para todos os cidadãos que estiverem no período e a terceira dose (reforço) para os maiores de 18 anos, com cinco meses da segunda dose.

Quem for até os postos de vacinação deve levar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.