Santa Izabel do Pará vacina grávidas e puérperas nesta semana

Em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação contra a covid-19 desta semana terá três calendários. Um deles será com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas acima de 18 anos, de terça (29) a sexta (02), das 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Também terá aplicação de segunda dose da Astrazeneca. Terça e quarta (29 e 30), apenas para quem tomou a 1ª dose desse imunizante entre 22 e 26 de abril. Já na quinta e na sexta (01 e 02), para quem tomou a 1ª dose entre 27 e 30 de abril. Esses dois calendários também serão das 14h às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há uma recomendação super importante sobre o complemento do esquema vacinal: gestantes que tomaram a 1ª dose de Astrazeneca antes de engravidar não devem tomar a 2ª dose do imunizante.

"O objetivo da campanha é garantir a imunização completa de quem tem a segunda dose da Astrazeneca pendente. Devido à escassez da vacina Coronavac no Brasil nos meses de abril e maio, há uma grande demanda de Astrazeneca nas primeiras e segundas doses. Com a chegada de novas doses, a Secretaria Municipal de Saúde avaliará a possibilidade de atingir pessoas abaixo dos 40 anos de idade", explicou.

Documentação necessária para a primeira dose: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará, carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, "a vacinação para moradores da zona rural deve ser agendada na unidade de saúde mais próxima. Pessoas sem condições de locomoção devem agendar a vacinação domiciliar".

Vacinação contra a covid-19 em Santa Izabel do Pará

Horário: das 14 às 17h

Locais: no Centro de Saúde e na ESF Divineia

- Primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas acima de 18 anos

Data: de 29/06 a 02/07

- Segunda dose de Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose entre 22 e 26 de abril

Data: 29 e 30/06

- Segunda dose de Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose entre 27 e 30 de abril

Data: 01 e 02/07