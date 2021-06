Santa Izabel do Pará segue vacinando adultos de 45 a 59 anos sem comorbidade

Nesta terça (15), o município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, vai retomar a vacinação contra a covid-19 em adultos de 45 a 59 anos sem comorbidade (primeira dose da Astrazeneca). O município também vai seguir com a imunização de pessoas que precisam tomar a segunda da Astrazeneca ou da Coronavac.



Esse calendário seguirá até a próxima sexta (18), das 8h às 12h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru. Ou seja, o público tem a opção de receber a vacina com ou sem veículo de transporte. Quem for da zona rural, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento da vacinação.



Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência em segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac.



Essas duas estratégias de imunização começaram desde a semana passada. "A medida visa garantir o maior número de vacinados nessa faixa etária. Para garantir a imunização completa de todos, não serão aplicadas primeiras doses da vacina CoronaVac. Apenas da Oxford/AstraZeneca", disse a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará.

Vacinação desta semana eme Santa Izabel do Pará

Público: adultos de 45 a 59 anos de idade sem comorbidades; pessoas que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca ou Coronvac

Período: de 15 a 18 de junho (terça a sexta)

Horário: das 08h às 12h

Local: Praça Matriz de Santa Izabel do Pará