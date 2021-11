Santa Izabel do Pará ainda não programou eventos festivos para o fim de ano

A prefeitura de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, ainda não agendou nenhuma festa de réveillon com a presença de público neste ano. Por enquanto, o contexto pandêmico da covid-19 ainda é avaliado.

"Até o momento, a Prefeitura de Santa Izabel, não possui nenhuma programação de eventos com presença de público em massa nas festas de fim de ano, mesmo com o avanço da vacinação contra a covid-19 e com a redução significativa dos casos e internações da doença", iniciou a nota divulgada nesta quarta-feira (24).

"Como ainda há o receio de uma nova onda da covid-19, como está acontecendo na Europa, realizar eventos em massa aumentaria essa possibilidade", ponderou o comunicado.

Ainda segundo a prefeitura, a comemoração de emancipação da cidade (7 de janeiro) também ainda não está confirmada. "Vale lembrar que, após o Réveillon, teremos o aniversário de emancipação, que também não tem nenhuma programação com grande público confirmada", concluiu a nota.