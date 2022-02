Santa Izabel: Saiba onde se vacinar contra covid-19 nesta quarta-feira (09/02)

A vacinação contra a covid-19 no município de Santa Izabel passa a ter mais um ponto de imunização a partir desta quarta-feira (9). O município conta com um calendário fixo semanal, com locais específicos em cada dia da semana. Agora, além dos sete pontos já disponíveis às quartas - que funcionam de 8h às 12h -, a USF São Raimundo estará aplicando as doses do imunizante no horário de 13h às 17h.

O município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. Além dos imunizantes que são aplicados em toda a semana, a dose de reforço da Janssen é ofertada somente na sexta, pela manhã, no Jardim das Acácias. Segundo o calendário divulgado pela Prefeitura Municipal, a imunização infantil irá ocorrer somente nos próximos dias 10 e 11.

Locais de imunização

Zona urbana

Conjunto Kató Jardim das Garças Bairro Novo ESF São Raimundo

Zona rural

Americano l e ll; Tacajós; Ferreira Pena

Documentos necessários: