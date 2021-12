Santa Izabel continua vacinação contra covid-19 na quinta (30)

A programação desta quinta-feira (30) para vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Izabel do Pará funcionará de 8h às 13h, nas unidades de Novo Horizonte, Triângulo e CESP, no perímetro urbano. Já na zona rural, a imunização será realizada nas unidades de Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu.

A primeira dose será aplicada no público geral de 12 anos a mais; a segunda dose Pfizer, Coronavac e AstraZeneca para todos que estão no período e na terceira dose (reforço) para maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose.

Quem for se vacinar deve apresentar na unidade a RG, o CPF, o Cartão SUS e o Comprovante de Residência.