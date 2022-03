Santa Izabel aplica quarta dose nesta segunda (28)

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará passa a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (28). A quarta dose sera aplicada em profissionais de saúde e em pessosas idosas acima de 70 anos com quatro meses de intervalo da terceira.

A vacinação de adultos (todas as doses) ocorre nesta segunda, das 8 às 12h, nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. Já o público infantil pode se vacinar, no mesmo horário, nas unidades Bairro Novo e Conjunto Kato.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara do Pará, a vacinação ocorrerá das 8h30 às 12h, em todas as UBS do município.Serão aplicadas a primeira dose no público de 5 a 11 anos (Pfizer pediátrica e Coronavac) e terceira dose (Astrazeneca).

Benevides

Das 8 às 13h, serão aplicadas todas as doses disponíveis e maias a vacina pediátrica. A imunização será realizada na Unidade Básica de Saúde Benfica, no CRAS Murinin e na Igreja Presbiteriana (Centro).