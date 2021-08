Santa Izabel anuncia vacinação para jovens de 18 a 24 anos

Chegou o momento de aplicar a 1ª dose anticovid em jovens de 18 a 24 anos moradores de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. O novo calendário vacinal será nesta semana, durante três dias. Na quinta e na sexta-feira (19 e 20), das 8h às 17h. E no sábado (21), das 8h às 12h. Nesses mesmos dias, terá repescagem de 1ª dose para pessoas de 25 anos ou mais.

A programação será no Templo Central da Assembleia de Deus, na avenida da República, no Centro. "O avanço para a faixa etária de 18 anos ou mais só foi possível graças à chegada de quase mais de 10 mil doses de vacinas para o município na semana passada", explicou a Prefeitura de Santa Izabel.

O cidadão precisa ter pelo menos 18 anos completos até o dia 21 de agosto de 2021. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. "Não será realizada a aplicação de segundas doses", detalhou a prefeitura, se referindo aos dois dias: quinta e sexta-feira.

2ª dose

Apenas nesta quarta-feira (18), Santa Izabel segue com a 2ª dose da Astrazeneca ou Coronavac para quem está com pendência. Das 8h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Para receber a 2ª dose, o cidadão deve apresentar RG e a carteira de vacinação. "Para evitar transtornos, a vacinação será destinada apenas para pessoas que tomaram a primeira dose em Santa Izabel do Pará", reforçou a prefeitura.

Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação desta semana na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.