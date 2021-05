'Santa das Causas Impossíveis': Santa Rita ganha homenagens estes sábado (22) e domingo (23)

Fieis fizeram uma manhã concorrida, neste sábado (22), à primeira programação religiosa das festividades de Santa Rita de Cássia, na Paróquia São José de Queluz, na Cipriano Santos, no bairro de Canudos. Esse sábado é lembrado como o dia de Santa Rita, e até domingo a Igreja Católica celebra aquela que é conhecida como a Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperadores.

Na Arquidiocese de Belém as homenagens ocorrem este sábado e domingo (23) na Paróquia São José de Queluz e também na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5, em Ananindeua. Neste sábado, a agenda na paróquia da Queluz começou às 7h, com missa presidida pelo Monsenhor Raimundo Possidônio Carrera da Mata, Vigário Geral da Arquidiocese. Às 9h aconteceu missa conduzida pelo Padre José Maria da Silva Ribeiro, Pároco da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, seguida, às 12h, de missa com Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Paróquia de Queluz, em Canudos, teve missas com grande procura (Akira Onuma / O Liberal)

Este ano não há as tradicionais procissões de Santa Rita, na Paróquia São José, que desde abril de 2019 é Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém, e nem a Procissão das Rosas na Paróquia Santa Rita. As procissões serão substituídas pela saída da Imagem da Santa em carro aberto pelas ruas, no sábado (22) em Canudos, e no domingo (23), na Cidade Nova.

A festividade de Santa Rita de Cássia começou no dia 13 e segue até o dia 22, com novena às 18h e missas sempre às 19h.

Em Canudos, aigreja ficará aberta para visitação ao longo do dia e contará ainda com celebrações às 11h, 17h e 19h. Na Paróquia Santa Rita de Cássia de Ananindeua, (Cidade Nova V, We 32) a festividade também começou no dia 13 de maio e segue até o dia 23. Este ano o tema é “Com São José e Santa Rita aprendamos a ler um coração de Pai e Mãe”.