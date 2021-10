Santa Casa leva orientações sobre câncer de mama a shopping em Belém

A Fundação Santa Casa do Pará (FSCMP) realizou neste sábado (23), uma ação alusiva a campanha Outubro Rosa, com o tema “Câncer de Mama, vamos vencer essa luta”. Durante todo o dia, o evento convidou os visitantes de um shopping localizado no bairro Mangueirão, em Belém, a conhecerem mais sobre os cuidados contra a doença.

Durante a programação, os participantes tiveram a oportunidade de visitar estantes que abordavam diferentes temas como mamografia, auto exame e nutrição, além de rodas de conversa sobre a doença. A ação contou com a participação de profissionais do Ambulatório da Mulher da FSCMP.

Nazaré Falcão, enfermeira do Ambulatório da Mulher, explica que o Outubro Rosa é um momento de sensibilizar a população quando ao diagnóstico precoce do câncer de mama. “Quanto mais a gente fala sobre isso com a população essas pessoas se tornam multiplicadoras das informações. Por isso estamos aqui, para conversar, orientar e abrir esse espaço de diálogo. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores são as possibilidades de cura”, afirma.

A enfermeira pontua ainda que o autocuidado e a realização de exames periódicos para prevenção da doença, assim como a visita a um profissional especializado, são fundamentais para o rastreio da doença. “Muitas mulheres estão em casa com câncer. Quando chegam para nós lá na Santa Casa, elas já chegam com carcinoma invasor, que já é um tumor grande e que poderia ter detectado antes. Às vezes elas até fazem a mamografia, mas acabam deixando em casa guardada. Então a gente buscou chamar a atenção dessas mulheres para a importância desse cuidado.”

Para a cuidadora de idosos Tânia Silva, a ação foi esclarecedora. “A gente precisa saber como se direcionar diante de uma situação dessa e a explicação dada aqui foi muito valiosa. Tem pessoas que não fazem nem o auto exame já com medo de encontrar alguma coisa, mas aqui deu pra tirar algumas dúvidas. A gente precisa se conhecer, conhecer o nosso corpo pra saber como proceder. Agora eu estou mais tranquila”, revela.