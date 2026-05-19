Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Belém chevron right

Santa Casa inicia campanha de doação de leite humano para ampliar número de doadoras

Iniciativa busca sensibilizar mães e famílias sobre aleitamento e doação a bebês prematuros e internados.

O Liberal
fonte

Com ações na maternidade e foco em bebês internados em UTIs, banco de leite reforça canais de cadastro para mães que têm excedente do alimento (Foto: Divulgação)

Com o tema “Solidariedade que nutre. É vida que cresce”, começou a ser realizada, a partir de ontem (19), Dia Mundial da Doação de Leite Humano, a programação alusiva à Semana Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano. Este ano, o Banco de Leite Humano (BLH) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) reforçará as ações internas na área da maternidade para a sensibilização e orientação de pacientes, acompanhantes, servidores e outros usuários sobre o aleitamento materno e a doação de leite humano.

“Teremos um painel de discussão sobre o fortalecimento da doação de leite humano com o apoio da Atenção Primária em Saúde. Sob o tema 'Dia Mundial de Doação de Leite Humano: Solidariedade que nutre, vida que cresce', será realizada a mobilização social para sensibilizar a sociedade e captar novas doadoras de leite e assim ampliar o acesso à alimentação segura e mostrar o impacto da doação de leite humano para recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados”, ressaltou a responsável técnica do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Vanda Marvão.

Coleta

Com o apoio do projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros do Pará, o Banco de Leite Humano da Santa Casa vem coletando em média três mil litros de leite por ano, que beneficiam mais de dois mil bebês prematuros ou de baixo peso internados nas UTIs do hospital.

Para garantir essa assistência, o BLH conta atualmente com as doações de 318 doadoras ativas, mas precisa ampliar esse número para aumentar a coleta de leite e garantir que mais recém-nascidos internados possam receber o leite humano e por um período maior, potencializando os benefícios do alimento para esse público.

Para ser doadora do Banco de Leite, a pessoa precisa estar com saúde e ter excedente de leite. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp: (91) 98899-6326 ou preenchendo o formulário neste endereço.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BRIGA

Feirante e servidora da prefeitura se desentendem durante fiscalização em feira de Icoaraci

O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15); briga foi registrada por pessoas que estavam no local e presenciaram a cena

17.05.26 12h10

DESABAMENTO

Ponte desaba no antigo trapiche de Icoaraci, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (17)

18.05.26 9h24

LOTOU!

Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao

17.05.26 10h40

NO CENTRO DA CIDADE

Reforma da praça Brasil gera temor de descaracterização e insegurança entre moradores, em Belém

Entre os principais receios estão a retirada da vegetação e a perda da arborização, em um dos pontos de área verde da capital

19.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda