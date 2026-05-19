Santa Casa inicia campanha de doação de leite humano para ampliar número de doadoras

Com o tema “Solidariedade que nutre. É vida que cresce”, começou a ser realizada, a partir de ontem (19), Dia Mundial da Doação de Leite Humano, a programação alusiva à Semana Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano. Este ano, o Banco de Leite Humano (BLH) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) reforçará as ações internas na área da maternidade para a sensibilização e orientação de pacientes, acompanhantes, servidores e outros usuários sobre o aleitamento materno e a doação de leite humano.

“Teremos um painel de discussão sobre o fortalecimento da doação de leite humano com o apoio da Atenção Primária em Saúde. Sob o tema 'Dia Mundial de Doação de Leite Humano: Solidariedade que nutre, vida que cresce', será realizada a mobilização social para sensibilizar a sociedade e captar novas doadoras de leite e assim ampliar o acesso à alimentação segura e mostrar o impacto da doação de leite humano para recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados”, ressaltou a responsável técnica do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Vanda Marvão.

Coleta

Com o apoio do projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros do Pará, o Banco de Leite Humano da Santa Casa vem coletando em média três mil litros de leite por ano, que beneficiam mais de dois mil bebês prematuros ou de baixo peso internados nas UTIs do hospital.

Para garantir essa assistência, o BLH conta atualmente com as doações de 318 doadoras ativas, mas precisa ampliar esse número para aumentar a coleta de leite e garantir que mais recém-nascidos internados possam receber o leite humano e por um período maior, potencializando os benefícios do alimento para esse público.

Para ser doadora do Banco de Leite, a pessoa precisa estar com saúde e ter excedente de leite. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp: (91) 98899-6326 ou preenchendo o formulário neste endereço.