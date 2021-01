Santa Casa dá início à imunização de trabalhadores da saúde

A Santa Casa do Pará iniciou nesta quarta-feira (20), no auditório da instituição, a imunização dos seus trabalhadores da saúde. A prioridade ficou com os profissionais que atuam na linha de frente do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

O primeiro profissional da saúde a ser imunizado foi o enfermeiro Michel Holanda, intensivista na UTI adulto. Ele ficou muito emocionado por ser o primeiro a receber a vacina nesse momento histórico e agradeceu a homenagem e o reconhecimento. “Faço parte dessa instituição há 12 anos e costumo dizer que emprestei o meu braço para representar todos os profissionais da saúde, principalmente a equipe de enfermagem que lutou incansavelmente desde o primeiro paciente e continua lutando. Espero que a gente passe logo por tudo isso”.

Dona Marta Castro, 53, trabalha há dois na empresa terceirizada responsável pela limpeza da área hospitalar na Santa Casa. Ela ficou surpresa ao saber que foi uma das selecionadas para ser imunizada nesse primeiro momento. "Foi uma emoção muito grande, pois passei uma situação muito difícil com a Covid-19. Eu e meu marido pegamos o vírus, e ele desenvolveu sequelas. Por isso esperei muito por essa vacina. Não contava que fosse hoje, mas graças a Deus deu tudo certo!”

Para imunizar os primeiros mil profissionais de saúde sem causar aglomeração, a Santa Casa vai estender a vacinação por quatro dias, indo até este sábado (23).