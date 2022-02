Santa Bárbara: confira o calendário de vacinação contra a covid-19 nesta semana

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará definiu a programação de vacinação de crianças e adultos contra a covid-19 nesta semana. De segunda-feira (14) até a quinta (17), o serviço de imunização será prestado à população em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, sempre de 8h30 as 12h.

Nesta segunda-feira (14), crianças de 5 a 11 anos de idade serão vacinadas com a 1ª dose da vacina Pfizer Pediátrica. Na terça (15), esse mesmo público alvo será atendido com a 1ª dose da Pfizer Pediátrica.

Já na quarta-feira (16), a 1ª dose da vacina Coronavac será destinada a crianças de 6 a 11 anos de idade. As crianças de 6 a 11 anos de idade também receberão a 1ª dose da Coronavac na quinta-feira (17).

Para se vacinar, é preciso levar os documentos: CPF, SUS e Carteira de Vacinação. A criança de 05 a 11 anos deverá ser acompanhada do seu responsável legal (levar documento com foto).