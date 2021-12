Santa Bárbara tem aplicação de doses contra covid-19 nesta terça (28)

A vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará tem continuidade neta terça-feira (28), de 8h30 as 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Será aplicada a primeira dose da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos de idade.

A primeira dose da Pfizer será destinada pessoas com 18 anos de idade e mais. Serão aplicadas a segunda e a terceira dose de reforço da Pfizer. "Nossas unidades também estão aplicando a terceira dose (dose de reforço) para todos aqueles que tomaram a segunda dose no intervalo de 5 meses", informa a Prfeitura.