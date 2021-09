Santa Bárbara promove Intensivão da Vacinação contra a covid-19

Nesta segunda-feira (20), em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Prefeitura de Santa Bárbara do Pará vai dar continuidade ao Intensivão da Vacinação. A estratégia de imunização envolve a aplicação de 1ª dose da Pfizer para todas as faixas etárias e da 2ª dose para quem tomou a 1ª dose em julho.

O Intensivão começou no sábado (18) na UBS Centro e UBS Pau D´Arco. Neste domingo (19), foi a vez da UBS Centro.

No entanto, a partir desta segunda-feira (20) até quarta-feira (22), a aplicação das vacinas será procedida de 8h30 as 14h, em tods as UBS de Santa Bárbara do Pará.