Santa Bárbara mantém vacinação com as três doses nesta terça-feira (26)

Os cidadãos e cidadãs do município de Santa Bárbara do Pará contarão com serviços de vacinação anticovid-19 nesta terça-feira (26), de acordo com o cronograma definido pela Prefeitura Municipal. Serão aplicadas a primeira dose do imunizante Pfizer para adolescentes na faixa de 12 a 17 anos de idade. A segunda dose e a terceira (de reforço) da Pfizer também serão destinadas aos respectivos público.

A Prefeitura informa que qualquer pessoa que tenha tomado a primeira dose, dentro do intervalo de 60 dias, também poderá antecipar a segunda dose para completar o esquema vacinal. Outra recomendação da gestão municipal é de que pessoas idosas, acima de 60 anos, não esqueçam de tomar a terceira dose (dose de reforço), o que também vale para pessoas com alto grau de imunosupressaão.

Para o atendimento da população, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município funcionam como pontos de vacinação.