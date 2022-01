Santa Bárbara do Pará: Saiba onde se imunizar contra a covid-19 nesta sexta (28/01)

O calendário vacinal contra a covid-19 do município de Santa Bárbara do Pará segue oferecendo todas as doses do imunizante. Nesta sexta-feira (28), a imunização no município ocorre para pessoas com idade acima dos 12 anos.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8h30 às 12h. De acordo com o calendário divulgado nesta semana, a imunização infantil ocorre somente às segundas, podendo ocorrer mudanças ao longo da semana.

Recebem a primeira e a segunda dose da Pfizer as pessoas acima de 12 anos; a terceira dose da Pfizer, é disponibilizada para pessoas acima de 18 anos de idade, de acordo com a data da segunda dose; e a segunda dose da Coronavac para as pessoas acima de 18 anos.

Documentos necessários