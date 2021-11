Santa Bárbara do Pará aplica 2ª e 3ª doses a partir desta quinta

O município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, anunciou para esta quinta e para sexta-feira (03 e 04), dentro do calendário vacinal anticovid-19, a execução de três agendas: 2ª dose da Astrazeneca; 2ª dose da Pfizer; e dose de reforço com a Pfizer.

De acordo com a chamada divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura, a agenda será da seguinte forma: 2° dose da Astrazeneca são para todos aqueles que tomaram a 1° dose nos últimos 90 dias (três meses).

Com relação à 3ª dose (dose de reforço), será destinada para idosos com 60 anos ou mais e para pessoas com alto grau de imunossupressão. Esses grupos devem ter recebido a 2ª dose há seis meses.

Tanto na quinta como na sexta, das 8h30 às 12h, em todas as unidades básicas de saúde do município. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS e carteirinha de vacinação.

Ao longo do feriadão de Finados, Santa Bárbara não anunciou mutirão de vacinação. A imunização voltou nesta quarta (03) com a 1ª da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. E com a 2ª dose (vacinados há 60 dias) e a dose de reforço (idosos e pessoas com imunossupressão) da Pfizer.